Кызыл, 19 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. На территории Тувы введут систему пропуска в общественные объекты по QR-кодам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам очередного аппаратного совещания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Министерствам цифрового развития и экономического развития и промышленности поручено изучить и внедрить QR-коды при посещения гражданами МФЦ, объектов общепита, культуры и спорта. Последний можно получить на «Госуслугах» после вакцинации от COVID-19 или перенесенного за последние полгода заболевания.

«Для этих целей в помещениях должны будут организовать пункты контроля и будет установлено соответствующее оборудование», — добавили в правительстве.

О конкретных сроках внедрения новой системы пока не уточняется.