Уфа, , 08:02 — REGNUM Заместителем главы администрации города Уфы назначен Галеев Рустам Магарифович. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Чиновник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сообщается, что он будет курировать экономическую сферу.

«Этот блок у нас очень важный. Предстоит большая работа в преддверии 450-летия Уфы. Перед нами стоят много целей и задач, которые необходимо выполнять», — приводит пресс-служба слова главы администрации Уфы Сергея Грекова, который представил его на оперативном совещании.

Отмечается, что Галеев родился в 1983 году в Туймазинском районе Башкирии. Стал выпускником Башкирского государственного аграрного университета. Работал в Башкирии на различных должностях в структуре ПАО «Газпром». С весны 2019 года занимал должность гендиректора АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председателем госкомитета Башкирии по молодёжной политике назначена Яна Гайдук.