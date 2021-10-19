Токио, , 08:01 — REGNUM Серьезную угрозу для всего международного сообщества, включая Японию, представляют собой продолжающиеся ракетные пуски КНДР. Об этом 19 октября заявил журналистам японский министр обороны Нобуо Киси, пресс-конференцию с его участием транслировал телеканал NHK.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Начиная с мая 2019 года Северная Корея проводит частые ракетные испытания. Очевидно, что целью этого является усовершенствование ракетных технологий. Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьезной угрозой для всего международного сообщества, включая Японию», — сказал он.

Кроме того, глава минобороны Японии добавил, что в связи с этим он дал распоряжение «продолжать сбор и анализ информации» и принять все возможные меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что два снаряда, а не один, были выпущены со стороны КНДР в сторону Японского моря.

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