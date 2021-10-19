Токио, 19 октября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Глава правительства Японии Фумио Кисида отменил свою поездку по префектурам страны и вернулся в Токио из-за новых ракетных испытаний в КНДР, сообщает агентство Kyodo.

Kaihan01.blog.jp Ракетные установки. КНДР

Сообщается, что премьер-министр страны находился в префектуре Фукусима, когда получил известия о запуске двух неопознанных ракет с территории Северной Кореи. Ему пришлось прервать намеченную поездку в префектуру Акита для возвращения в Токио.

Агентство предполагает, что в ближайшее время в Японии пройдет заседание совета национальной безопасности, на котором появится и Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские и южнокорейские СМИ сообщили о запуске двух неопознанных снарядов с территории КНДР в сторону Японского моря. Других подробностей не приводилось. Тем не менее СМИ Южной Кореи предполагают, что Пхеньян проводил испытания баллистических ракет.