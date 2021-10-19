Магадан, 19 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Магадане расследуют два убийства, совершенные шесть и 12 лет назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Читайте также: В Хабаровском крае мужчина и женщина убили одноклассницу

Так, 16 августа 2009 года в канаве, на обочине проезжей части, ведущей в Магаданский торговый порт, был обнаружен обезглавленный труп неизвестного мужчины с множественными колото-резаными ранами в области грудной клетки.

28 августа 2015 года на участке местности у дома №38 по улице Портовая обнаружен также обезглавленный труп мужчины, 1957 года рождения, с явными признаками насильственной смерти.

По одной из версий предварительного следствия, человек, причастный к совершению этих преступлений, мог проживать недалеко от мест обнаружения трупов.

Следователи всех ведомств нашли в Магадане частный дом рядом с торговым портом, в котором проживал мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, страдал психическим расстройством, вел себя агрессивно по отношению к окружающим.

При детальном осмотре дома, с применением криминалистической техники, были обнаружены костные останки. После проведенной молекулярно-генетической судебной экспертизы удалось установить, что обнаруженные в доме костные останки принадлежат двум обезглавленным мужчинам.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский краевой суд вынес приговор 31-летней женщине и 32-летнему мужчине, которых признал виновными в убийстве с разбоем.