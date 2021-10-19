Горно-Алтайск, 19 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования, таким образом, достигло 22 323, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявлен 21 новый носитель. Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Шебалинского, Кош-Агачского и других районов.

«Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за весь период — 425, в том числе: 377 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 14, за весь период — 20 782», — добавили в оперштабе.