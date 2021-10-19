Абакан, , 07:50 — REGNUM Новым руководителем управления ФСБ России по Хакасии назначен Максим Родецкий. 18 октября его представили личному составу управления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Здание правительства Хакасии R-19.ru

В тот же день с ним встретился глава республики Валентин Коновалов.

Добавим, что до назначения в Хакасию Максим Родецкий проходил службу в управлении ФСБ России по Свердловской области, где курировал материально-техническое обеспечение и ряд территориальных подразделений.