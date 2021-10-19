Биробиджан, 19 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области в реанимацию с коронавирусными пневмониями стали попадать дети, уже есть летальные исходы. Об этом рассказал «ЕАОMedia» врач-инфекционист Николай Малышев.

Медсестра с больным COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Читайте также: В ЕАО на первое место по заболеваемости COVID-19 вышли пожилые люди

«Редкие, еще, слава богу, редкие, но уже и летальные <…> есть», — сказал врач.

В данный момент COVID-19 болеют 935 жителей региона, 228 из них находятся в ковидном госпитале. Инфекционный стационар заполнен на 82,3%. В числе госпитализированных — 11 детей и один пациент, подключенный к аппарату ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО растёт количество новых случаев COVID-19. Еженедельное число заразившихся возросло с 240 до 278. В области закрыты на карантин 16 групп в детских садах и сокращается количество свободных мест в ковидных госпиталях.