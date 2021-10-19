Сеул, , 07:47 — REGNUM Телефонные переговоры, посвященные проведению очередных ракетных испытаний КНДР, провели высокопоставленные представители Японии и США 19 октября. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Флаги США и Южной Кореи U.S. Army

Стороны договорились о дальнейших контактах, посвященных указанной теме.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября власти Южной Кореи распространили информацию о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Северная Корея осуществила два запуска. По его словам, речь может идти о баллистических ракетах.

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