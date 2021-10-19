Южно-Сахалинск, 19 октября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в многоквартирном доме № 377 по проспекту Мира. Спасатели прибыли на место происшествия спустя три минуты после поступления сигнала о пожаре. К этому времени огнем была охвачена площадь 30 квадратных метров.

В ликвидации возгорания принимали участие 24 человека личного состава и шесть единиц спецтехники. К 14:45 по местному времени (06:45 мск) пожар был ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших не было.