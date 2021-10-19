Ульяновск, 19 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области на промышленных предприятиях привиты от COVID-19 более 60% работников при плане в 80%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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На заседании исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Владимир Разумков проинформировал, что на промпредприятиях, которые охвачены мониторингом, иммунизацию от коронавируса прошли 60,9% работников, в том в числе в обрабатывающих производствах — 50%.

Глава ведомства отметил, что в обрабатывающей промышленности показатель охвата вакцинацией от COVID-19 должен составлять 80%, для чего необходимо привить ещё 23 тыс. сотрудников. Ряд предприятий уже вышли на плановый показатель.

По данным властей, для сотрудников крупных предприятий иммунизация проводится на базе местных врачебных пунктов. Также введены меры поощрения и материального стимулирования работников.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поставил задачу повысить долю вакцинированных работников предприятий, выразив готовность «лично переговорить с собственниками и директорами тех компаний, где процент вакцинированных ещё не достаточно высокий».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Ульяновской области выявлено 370 носителей коронавируса, ранее двое суток подряд выявляли по 364 случая заражения. Всего в пандемию 89 322 жителя заразились SARS-CoV-2, из них выздоровели 78 574 человека, умерли 2822 пациента.