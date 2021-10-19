Улан-Удэ, 19 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 61 214, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 128 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 97 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 52 442 человека. По состоянию на 19 октября, в списке контактных лиц числятся 9830 жителей.