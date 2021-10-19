В Еврейской АО оценили ущерб, нанесённый дорогам паводком
Биробиджан, 19 октября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области завершили оценку ущерба дорогам разного уровня, которые затопило паводковыми водами в августе. Заявка о финансировании на восстановление проездов уже направлена в Росавтодор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе ЕАО.
Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»
Читайте также: Ущерб от паводка в ЕАО уже превысил 700 млн рублей
Общие расходы на устранение последствий паводка ранее оценивались правительством Еврейской автономии в 717 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, помимо дорог в области были подтоплены десятки домов, сотни дач и земельных участков, а также 15 441 га земли, которую обрабатывали 76 сельхозпроизводителей.