Биробиджан, 19 октября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области завершили оценку ущерба дорогам разного уровня, которые затопило паводковыми водами в августе. Заявка о финансировании на восстановление проездов уже направлена в Росавтодор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе ЕАО.

38.mchs.gov.u Затопленная дорога

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«Все объёмы, которые мы предложили к рассмотрению комиссии, были подтверждены с небольшими изменениями. Специалисты департамента автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО отредактировали документы в соответствии с заключениями комиссии. Список пострадавших от паводка участков дорог прошёл последние согласования. Этот вопрос стоит на личном контроле у губернатора области Ростислава Гольдштейна», — подчеркнул начальник департамента автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО Евгений Турбин.

Общие расходы на устранение последствий паводка ранее оценивались правительством Еврейской автономии в 717 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо дорог в области были подтоплены десятки домов, сотни дач и земельных участков, а также 15 441 га земли, которую обрабатывали 76 сельхозпроизводителей.