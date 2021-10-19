Власти КНДР призвали Южную Корею нормализовать межкорейские отношения
Сеул, 19 октября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Северокорейское руководство призывает Южную Корею предпринять шаги для улучшения межкорейских отношений, что является необходимым условием для подписания мирного договора между двумя государствами. Об этом 19 октября сообщает портал Meari.
В комментарии говорится, что отношения Сеула и Пхеньяна в настоящее время нестабильны. В Северной Корее отмечают, что если ситуация не изменится, то подписание акта об окончании Корейской войны не будет иметь смысла, поскольку «стороны попадут в порочный круг конфликта еще до того, как высохнут чернила под документом».
Авторы комментария указывают на то, что отношения между КНДР и Республикой Корея осложняются из-за наращивания армией Южной Кореи своих вооружений, а также из-за участия страны в совместных с США военных учениях.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября южнокорейский дипломат Сунгхун Ким заявил, что Сеул просит Пхеньян ответить на призыв возобновить диалог между двумя государствами.