Чугуевский район, Приморский край, 19 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Прокуратура Чугуевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина КНР, который обвиняется в покушении на убийство двух лиц и убийстве человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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Преступление совершено в январе 2021 года в одном из общежитий села Чугуевка. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения играл в карты с соотечественником, возник конфликт, и он нанес оппоненту два удара ножом в грудь и лицо, причинив легкий вред здоровью.

В ссору вмешался сосед и предотвратил убийство, однако фигурант и ему нанес один удар ножом в грудь. Заступник умер на месте.

Уголовное дело направлено в Чугуевский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник почтовой компании в китайской провинции Хэбэй убил троих своих коллег во время нервного срыва.