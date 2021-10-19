Осло, 19 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Норвежское общество не хочет признавать своей частью людей с «неправильными» фамилиями. Об этом в своей статье, опубликованной 18 октября NRK, рассказал выходец из Осло Терье Степашко.

Hakon07 Флаг Норвегии

Степашко утверждает, что расизм, дискриминация и разного рода предрассудки приняли в Норвегии совсем непривычные формы. По мнению автора статьи, норвежское общество по какой-то неясной причине возомнило, что оно выше других людей на планете.

«Норвежское общество предает собственных граждан, отталкивая людей по признаку фамилии. Поэтому мы должны мысленно расширить норвежскую «именную флору» так, чтобы в нее вошло как можно больше людей», — уверяет Степашко.

Автор статьи отмечает, что сортировка людей по именам не исчезнет сама по себе, если не начать борьбу с практически врождённой установкой «чураться всех иных». В ином случае его детям придётся отказаться от собственной фамилии, потому что с ней «неудобно жить» и постоянно могут возникать недопонимание, дискриминация и другие проблемы в самых разных сферах жизни.