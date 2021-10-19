Ульяновск, 19 октября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных носителей коронавируса. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям, за 18 октября в регионе лабораторно подтверждено 370 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что ранее двое суток подряд выявлялось по 364 носителя SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 1 317 082 лабораторных теста на коронавирус. В настоящее время под наблюдением врачей остаются 18 910 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 89 322 случая заражения коронавирус, выздоровели 78 574 человека, скончались 2822 ковидных больных.