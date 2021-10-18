Москва, , 19:08 — REGNUM Цифровизация в транспортной сфере, включающая в себя как возможность заказа такси через приложения или покупки авиабилетов онлайн, так и развитие беспилотного транспорта, не должна угрожать безопасности личных данных граждан России. Спорные вопросы, остающиеся в этой сфере, предполагается обсудить на расширенном заседании президиума Госсовета «О транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года», которое пройдет 19 октября. Как заявил ТАСС губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, «мы понимаем, что сейчас очень много персональных данных утекает в транспортные системы, повторюсь, от покупки билетов до более сложных комплексных данных. Здесь найти баланс между развитием отрасли и сохранением персональных данных — это один из главных вызовов сейчас».

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По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, в ходе подготовки заседания были рассмотрены вопросы кадровой подготовки и цифровизации, так как специалистам транспортной сферы необходимо знать, откуда везут грузы, на каком виде транспорта, чтобы выстраивать транспортную систему. «С учетом того, что стратегия на самом деле долгосрочная, а вызовы у нас глобальные, нам нужно опережающее развитие и обучение кадров. <…> Ну и в последующем материальная база также нужна. Пополнять с учетом передовых изменений», — добавил губернатор.

«Мы видим риски на ближайшее будущее, — отметил губернатор Курской области Роман Старовойт. — Существенное различие по финансированию региональных и местных дорог или транспортной инфраструктуры. <…> Мы предлагаем решение по стабильному финансированию дальнейшего содержания той глобальной инфраструктуры, которая будет создана в результате реализации стратегии. Горизонт планирования у нас — 2025, 2030 и 2035 годы в соответствии со стратегией».

Международные транспортные коридоры России должны быть закреплены за операторами, которые будут курировать их развитие, отметил глава Якутии Айсен Николаев. «Важный вопрос — это определение операторов. Мы видим, что по Северному морскому пути Росатом [выступил] оператором, и это дало положительный эффект для всего Северного морского пути. Для других коридоров — Восток-Запад, Север-Юг — отсутствие такого единого оператора имеет на самом деле очень серьезные последствия», — сказал Николаев. По словам главы Якутии, в стране появилась необходимость строительства новых портов, в частности, на севере Хабаровского края, в Магаданской области и Камчатском крае. Николаев пояснил, что они нужны не только для развития экспорта, но и для «обеспечения в целом геополитической, геостратегической стабильности нашей страны, в том числе на Дальнем Востоке».

В семинаре-совещании приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, главы регионов, руководители федеральных органов власти и ведущие эксперты. Транспортная стратегия России до 2030 года предусматривает строительство и реконструкцию дорог федерального значения, включая М-4 «Дон», М-11 «Нева», участки ЦКАД в Московской области, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, а также строительство дорог регионального и местного значения с софинансированием из федерального бюджета. Запланировано развитие автодорожной инфраструктуры, включая скоростные магистрали, увеличение технической оснащенности и протяженности дорог в нормативном состоянии, повышение безопасности дорожного движения. Прогнозируется, что к 2035 году пассажиры смогут в пределах двух часов добраться до магистральной инфраструктуры и до муниципального центра на общественном транспорте или автомобиле, в пределах пяти часов — до центра соседнего субъекта РФ. Согласно проекту стратегии, в 2024 году беспилотным и высокоавтоматизированным транспортом будет осуществляться 2% междугородних перевозок по ключевым магистралям, к 2030 — 20%. Доля грузовых и пассажирских городских автоперевозок в крупнейших 20 городах, выполняемых высокоавтоматизированным и беспилотным транспортом, к 2030 году составит 5%, такая же доля придется и на междугородние перевозки.