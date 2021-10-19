Порт-о-Пренс, 19 октября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Массовые митинги против насилия, местами перераставшие в уличные беспорядки, прошли в Гаити. Активисты выступали против роста уличной преступности и похищений людей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

«Правительство должно выполнить свои обязанности и остановить банды», — приводит РИА Новости слова одного из протестующих.

Отмечается, что в одном из престижных районов столицы Гаити Порт-о-Пренса жители заблокировали дороги. Полицейские попытались расчистить проезжую часть и открыли по протестующим огонь. Также ряд участников протестов были задержаны. По предварительным данным, пострадавших или погибших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в гаитянском городе Пон-Руж неизвестные напали на премьер-министра Гаити Ариэля Генри. Он попытался принять участие в памятном мероприятии, однако бандиты обстреляли его.