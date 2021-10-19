Владивосток, 19 октября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Приморье привились от коронавируса более 450 тыс. человек из 1,2 млн тех, кто входит в 80% для формирования коллективного иммунитета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

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На 19 октября вакцинированы 451 802 приморца, за сутки привились 4246 человек.

Выявлено заражение коронавирусом ещё у 236 жителей края, скончались пять человек.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 73 107 носителей коронавируса, выздоровели 65 006 пациентов, не справились с осложнениями 1221 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Петербурга Александр Беглов в постановлении городского правительства, подписанном 18 октября, поручил обеспечить выполнение требований Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу об обязательной вакцинации сотрудников организаций и предприятий, напрямую работающих с населением.