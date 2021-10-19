Новосибирск, 19 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области за год увеличилось количество транспортных средств, которые находятся в собственности физических лиц. Об этом сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

Рост за год — более чем на 13 тыс. единиц. Всего по итогам 2020 года новосибирцы являются собственниками 1 млн 86 тыс. транспортных средств.

Уточняется, что из всех видов транспортных средств 67% приходится на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с. (парк этих авто составляет около 726 тыс.). При этом количество легковых автомобилей мощностью до 100 л. с. в последние годы стабильно сокращается — за 2020 год их стало меньше почти на 3%. Автомобилей мощностью 100−150 л. с., наоборот, стало больше на 3%. На 10% увеличилось число легковых автомобилей с мощностью двигателя более 250 л. с. (таких авто учтено 27 тыс.). На 5% стало больше мотоциклов с мощностью 35 л. с. (учтено 6 тыс. ед.), на 12% снегоходов с мощностью свыше 50 л. с. (на учете стоит более 2 тыс. ед.), на 28% увеличилось количество гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л. с. (числится 268 ед.).

Общая сумма начисленного транспортного налога, подлежащая уплате физическими лицами в 2021 году, составляет 2 млрд 388 млн руб. — на 56 млн больше, чем годом ранее.