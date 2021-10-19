Нью-Йорк, США, 19 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Бронзовую статую высотой два метра, посвященную горилле Харамбе, которая была убита в 2016 году в зоопарке американского города Цинциннати (штат Огайо), установили на нью-йоркской улице Уолл-стрит 18 октября. Об этом передает телеканал NBC New York.

(сс) caccamo Указатель «Уолл-стрит»

Памятник разместили напротив другой бронзовой скульптуры — «Атакующего быка», который является знаменитым символом мегаполиса. Вокруг статуи выложили около десяти тысяч бананов, которые будут направлены в качестве пожертвований в местные продовольственные фонды.

Организаторы акции, заявили, что горилла символизирует людей в капиталистической среде США, которая «делает богатых еще богаче, а простых людей оставляет ни с чем».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября протестующие против изменения климата в американской столице Вашингтоне разгромили статую бывшего президента США Эндрю Джексона.