Москва, 19 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распорядился проработать вопрос распространения программы «Дальневосточная ипотека» на работников системы здравоохранения и образования. Соответствующее поручение было дано 19 октября по итогам пленарного заседания на «Восточном экономическом форуме», сообщается на сайте Кремля.

Mil.ru Ипотека

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Вопрос будет рассмотрен в ключе предоставления ипотеки на особых условиях врачам, медсестрам, и педагогам всех типов образовательных организаций при условии, что они отработали не менее пяти лет. При этом не будут учитываться требования, касающихся возраста и семейного положения заёмщиков, говорится в документе. Доклад об исполнении этого поручения президент ждёт до 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что действие программы льготной дальневосточной ипотеки распространят на учителей и врачей, 7 сентября заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, изменения могут быть внесены уже до конца 2021 года. Планов дальнейшего расширения льготной ипотеки на другие категории пока нет.