Вашингтон, 19 октября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Рекомендацию действовать более избирательно при вводе санкций дал администрации американского лидера Джозефа Байдена минфин США. Об этом сказано в опубликованном 19 октября пресс-службой минфина отчёте ведомства, посвящённом применению Вашингтоном санкционных мер за последние 20 лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Аналитики минфина обращают внимание на новые технологические инновации, альтернативные платёжные платформы и растущую популярность криптовалют, которые могут значительно снизить эффективность от ввода санкций. Инновации могут помочь киберпреступникам осуществлять перевод денежных средств и их хранение за пределами привычной финансовой системы, опирающейся на применение доллара.

Замминистра финансов Джо Адейемо пояснил, что с помощью санкций США могут защитить свои национальные интересы, но механизм их применения столкнулся с серьёзным вызовом в связи с применением криптовалют. Поэтому Адейемо отметил, что необходима модернизация механизма санкций.

Президенту США Байдену рекомендовано перед вводом санкций просчитывать возможные последствия от их применения и оценить, являются ли они тем необходимым инструментом, соответствующим достижению политических целей в рамках американской стратегии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центробанк РФ ликвидировал кредитную организацию из санкционного списка США.