Тегеран, , 17:57 — REGNUM 18 октября пресс-секретарь Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана (меджлиса) Махмуд Аббасзаде Мешкини заявил, что отмена санкций, введенных в отношении страны, и выполнение ядерных обязательств США и Европейским Союзом являются первыми шагами к возобновлению ядерных переговоров. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Аббасзаде Мешкини заявил журналистам, что в провале ядерных переговоров следует винить так называемых «западников». Он отметил, что тупик в ядерных переговорах — это вина западных стран, потому что Иран вел с ними переговоры и подписал соглашение под названием СВПД, однако участники сделки не выполнили свои обязательства.

Депутат подчеркнул, что западные страны-участницы СВПД действовали вопреки положениям этого соглашения и не только отказались отменить санкции, но и ужесточили их.

Высокопоставленный иранский представитель отметил, что если Европейский союз намерен выступить посредником между группой 4+1 и Ираном, он должен обвинить США и Евротройку, которые не выполнили свои обязательства по ядерной сделке.