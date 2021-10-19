Тегеран, , 17:58 — REGNUM 18 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде оценил недавние переговоры между иранскими и европейскими официальными лицами по ядерной сделке 2015 года как позитивные, отметив, что обе стороны продолжат переговоры в Брюсселе, столице Европейского Союза. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед журналистами на брифинге, Хатибзаде указал на встречу министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана и заместителя главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Моры в Тегеране, заявив, что Иран разъяснил некоторые вопросы, и обе стороны согласились возобновить консультации в Брюсселе (Бельгия) для переговоров по тем ядерным вопросам, которые до сих пор не были решены в Вене (Австрия).

Что касается комментариев Моры по поводу ограниченного времени для возвращения Ирана на ядерные переговоры, Хатибзаде заявил, что переговоры были конструктивными и плодотворными, поскольку Исламская Республика передала вопросы европейскому координатору. По его словам, стороны достигли консенсуса о продолжении ядерных переговоров в Брюсселе в течение нескольких дней.

«Консенсус обозначил подписание двустороннего соглашения», — заявил он, отметив, что темы, проблемы и препятствия, которые не были решены в Вене, будут обсуждаться в Брюсселе.