Тегеран, , 17:57 — REGNUM 18 октября глава Парламентской группы дружбы Ирана и Пакистана подчеркнул важность консультаций между Тегераном и Исламабадом, особенно по Афганистану, и заявил, что народ и правительство Пакистана поддерживают Иран в пресечении попыток саботировать региональный мир. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В конце пятидневного официального визита Парламентской группы дружбы в Пакистан Ахмад Амирабади Фарахани в эксклюзивном интервью IRNA заявил, что с учетом событий в Афганистане консультации между Исламабадом и Тегераном считаются очень важными, потому «нам нужно достичь общей позиции, чтобы выйти из регионального кризиса».

Он сообщил, что во время встреч и переговоров с парламентскими и правительственными чиновниками в Исламабаде и Карачи делегация узнала, что взгляды Ирана и Пакистана на Афганистан почти схожи, и во многих случаях существует общее мнение.

Он подчеркнул, что народ должен сыграть определенную роль в формировании инклюзивного правительства в Афганистане, а правительство должно быть привержено охране своих границ с соседями, решительной борьбе с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом, а также не позволять террористам использовать свою территорию ни против Ирана, ни против Пакистана.