Тегеран, 19 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. 18 октября заместитель посла представительства Китая в Тегеране Ли Фу Хуа заявил, что культурное взаимодействие между двумя великими цивилизациями Китая и Ирана помогло развитию человеческой цивилизации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Китайский дипломат сделал это замечание на церемонии открытия второго раунда «китайского кино с первого взгляда», который состоялся на Форуме иранских художников в Тегеране в присутствии ряда иранских и иностранных деятелей культуры.

В мероприятии приняли участие заместитель посла, атташе по культуре Китая, атташе по культуре Австрии, финский дипломат, посол Шри-Ланки, а также некоторые иранские активисты и представители власти.

Ли Фу Хуа отметил, что в 2021 году исполняется 50 лет со дня установления китайско-иранских связей, подчеркнув, что две страны относятся к числу древних цивилизаций, которые обладают блестящей культурой и историей.

«Культурное взаимодействие этих двух великих цивилизаций проложило путь к процветанию человеческой цивилизации», — заявил он, подчеркнув, что китайско-иранское сотрудничество непрерывно продолжалось и принесло много плодов.