Тегеран, 19 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. 18 октября глава Организации Гилянской промышленности, шахт и торговли (Иран) заявил, что в течение первой половины текущего (иранского) года из таможенных органов провинции было экспортировано 502 032 тонны ненефтяных продуктов на сумму 314 931 129 долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Фархад Далкпуш, выступавший в Экономической рабочей группе провинции Гилян в муниципалитете Астары, отметил, что 85% экспорта провинции Гилян осуществляется через границу. «Мы должны максимально использовать существующие возможности, направленные на экономическое развитие страны», — подчеркнул он.

Глава организации также сообщил, что четыре года назад экспорт провинции Гилян составлял 114 миллионов долларов, однако сейчас, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с этим трудности, провинция экспортирует товаров на сумму 664 миллиона долларов, что в шесть раз выше показателя четырехлетней давности.

Чиновник провинции заявил, что основная цель властей провинции — экспортировать товары на сумму 720 миллионов долларов, что почти достигнуто.