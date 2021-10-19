Тегеран, 19 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. 18 октября глава Совета по тхэквондо иранской провинции Семнан заявил, что спортсменка Казаль Солтани родомиз этой провинции победила свою российскую соперницу в финале в весе до 53 кг, тем самым завоевав золотую медаль Азии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Норузи Аджам сообщил журналистам IRNA, что соревнования в первый день 3-их Международных свободных соревнований по тхэквондо в женской группе проходили в весовых категориях до 46, 53, 62 и 73 кг.

Он отметил, что международные соревнования проходили при участии 138 тхэквондистов из шести стран, а именно Иордании, Афганистана, Ирана, Пакистана, России и Индии.

Казаль Солтани в полуфинальном матче весовой категории до 53 кг обыграла свою иранскую соперницу, набрав 13 очков и выйдя в финальный матч. Иранка встретилась с российской спортсменкой и обыграла ее, чтобы набрать еще 10 очков и подняться на верхнюю ступеньку чемпионата по Азии.