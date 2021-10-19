Москва, 19 октября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил докладывать ему о состоянии вечной мерзлоты. Соответствующее распоряжение он сделал по итогам пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума, сообщается на сайте Кремля.

Пресс-служба Министерства природных ресурсов РФ Вечная мерзлота

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Заниматься наблюдениями за имениями вечной мерзлоты поручено федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Она должна будет разработать государственную систему мониторинга вечной мерзлоты и наделить службу, которая будет осуществлять такой контроль, необходимыми полномочиями. На разработку и функционирование такой системы будут выделены деньги из федерального бюджета. Финансирование запланировано на 2023−2025 годы.

Докладывать о выполнении поручения Владимир Путин поручил раз в полгода, начиная с 31 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее создать систему контроля за вечной мерзлотой намеревались учёные Якутии. Идея прозвучала на заседании с участием главы региона и директора Института мерзлотоведения СО РАН Михаила Железняка. По мнению учёных, в повышенном внимании нуждаются мерзлотные грунты на юге республики.