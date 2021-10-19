Токио, 19 октября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Два снаряда, а не один, были выпущены со стороны КНДР в сторону Японского моря, заявил журналистам 19 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Kishida.gr.jp Фумио Кисида

По его словам, скорее всего, речь идет о баллистических ракет. Глава правительства уточнил, что информация об ущербе и пострадавших после пусков не поступала. Кисида назвал «прискорбным» то, что с сентября КНДР осуществила уже несколько ракетных пусков.

Премьер-министр добавил, что распорядился начать работу по ряду направлений, которые включают: сбор и обработку сведений, своевременное информирование населения, соблюдение безопасности судоходства и воздушного сообщения, а также подготовку к экстренным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал NHK передал информацию о том, что канцелярия премьер-министра Япония создала кризисный штаб в связи с запуском ракеты со стороны КНДР.