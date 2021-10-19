Тегеран, 19 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. 17 октября старший советник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи заявил, что любое политическое решение для урегулирования йеменского кризиса должно основываться на воле народа Йемена и исключать иностранное вмешательство. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хаджи заявил об этом на встрече с послом Йемена в Иране Ибрагимом Мохаммедомаль-Дайлами, чтобы обсудить последние события в регионе и на международной арене.

Обе стороны подчеркнули необходимость поддержания территориальной целостности, независимости и суверенитета Йемена.

Хаджи подчеркнул важность решения проблем йеменского народа и снятия жестокой блокады, отметив, что это будет способствовать установлению режима прекращения огня и политическому урегулированию в Йемене. Он также сообщил, что Исламская Республика Иран готова оказать любую помощь йеменскому народу и правительству.