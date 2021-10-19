Тегеран, 19 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Иранский короткометражный фильм «Перерыв» режиссера Навида Никха Азада получил награду за лучший короткометражный фильм Фонда Шарло на международном кинофестивале «Доскебрадас» (FICDOS). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Короткометражный фильм представлял иранское кино на фестивале с испанским названием «Эль Рекрео» и получил награду за лучший короткометражный фильм.

В общей сложности 250 короткометражных фильмов соревновались в этой категории, чтобы получить награду за лучший короткометражный фильм года, согласно фестивалю.

«Перерыв» рассказывает историю 17-летней Сахар, которая полна решимости посмотреть, как ее любимая футбольная команда играет в чемпионате лиги. Лишенная возможности посещать спортивные мероприятия в качестве женщины, Сахара с помощью своих друзей переодевается мальчиком, и все принимает трагический оборот, когда данное обстоятельство раскрывается.

Короткометражный фильм был показан на 46 международных кинофестивалях, завоевав семь наград.