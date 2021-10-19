Тегеран, 19 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Представитель Таможенной администрации Ирана Рухолла Латифи заявил, что Саудовская Аравия вернулась на экспортный рынок страны, отметив, что в течение первой половины текущего иранского календарного года (начиная с 21 марта) торговля с 15 соседями составила свыше 47 миллионов тонн товаров на сумму 22,588 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Латифи отметил, что этот показатель вырос на 52 процента в стоимостном выражении и на 37 процентов в весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подчеркнул, что в общей сложности было экспортировано около 59 996 000 тонн продукции на сумму 21 805 611 569 долларов, из которых 36 087 373 тонны на сумму 11 218 138 119 долларов принадлежали тем странам, которые имеют общие границы с Ираном.

Далее он сообщил, что экспорт Ирана в соседние государства вырос на 33% по весу и на 41% по стоимости.