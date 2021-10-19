Тегеран, 19 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Туркменистан вошёл в число приоритетных направлений внешней политики президента Ирана Ибрагима Раиси, когда речь заходит о расширении торговых отношений с 15 соседними государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 октября.

В соответствии с указаниями Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи по внешней политике Ирана, администрация должна уделять особое внимание развитию связей со странами региона.

Недавние поездки министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахяна в Ирак, Сирию, Ливан и Россию доказывают, что дипломатический аппарат в Тегеране придает большое значение соседним государствам.

Новая администрация в Иране проводит сбалансированную дипломатию, поэтому иранские дипломатические чиновники расширяют цели внешней политики в разных частях мира и не будут просто сосредотачиваться на переговорах с западными державами по ядерной проблеме.

В результате таких соображений власти Тегерана стремятся укрепить торгово-экономические связи с соседними государствами, особенно с Туркменистаном.

На встрече с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, посетившим Тегеран в 2015 году, аятолла Хаменеи охарактеризовал связи Ашхабада и Тегерана как своего рода «братство, которое стоит выше, чем просто географическое соседство».