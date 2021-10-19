Казань, 19 октября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии прекратил производство по банкротному делу в отношении АНО «Молодёжный центр «Ак Барс», который имеет в Казани культурно-спортивный комплекс. Истцом в деле выступало управление ФНС России, передаёт ИА REGNUM.

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Определение судьи Сунеевой может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения.

Напомним, дело стартовало в апреле 2021 года. Налоговый орган в качестве основания иска заявил долг в размере почти 2,8 млн рублей. При этом заявление подавалось с уточнением — «о признании отсутствующего должника банкротом».