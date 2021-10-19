Якутск, 19 октября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. По социальным сетям Якутии разлетелось фото крыльца администрации микрорайона Якутска Кангалассы. На кадре видно, что флаг России установлен неправильно — красной полосой вверх. Инцидент прокомментировала глава администрации микрорайона Виктория Жилина, написал 19 октября телеграм-канал YKT TOP.

Flag.kremlin.ru Российский флаг

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По её словам, ошибка случилась, когда флаг меняли на новый. Сейчас эта оплошность уже устранена.

«Да, действительно, мною было дано поручение сотрудникам управляющей компании о замене флага, так как установленный ранее по краям порвался, стал в непотребном виде. Сотрудники УК повесили, но не проверили правильность установки, чисто человеческий фактор. Спасибо пользователям соцсетей за замечание, ошибку устранили», — сказала Виктория Жилина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году российский флаг развевался вверх ногами в столице Татарии на здании арбитражного суда и в США на здании МИД РФ.