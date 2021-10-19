Курган, 19 октября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Опасения жителей Курганской области, которые они высказывали до введения с 18 октября 2021 года пропуска в торговые и развлекательные заведения по QR-коду и справкам о прививках от коронавируса, сбылись на яву. Жалобы на организованный местными властями «бардак» появились в пабликах в соцсети «ВКонтакте».

QR-код

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У торговых центров 18 октября образовались очереди по причине проверок QR-кодов. Люди возмущены. Некоторые забыли паспорта, которые обязательны при предъявлении кодов и справок. Другие не могут попасть в прививочные кабинеты, расположенные в торговых центрах. На вход в ТРЦ тратится несколько минут. Рядом с охранниками местами были замечены представители группы быстрого реагирования Росгвардии, которых вызвали из-за скандалящих граждан.

«В ТЦ нельзя с собаками и не привитыми… Часть страны уже приравняли к собакам, ждём когда разрешат отстрел непривитых!», — пишет участник паблика «Нетипичный Курган».

В паблике «Типичный Курган» набралось более 700 гневных комментариев. Здесь же размещено типовое заявление жалобы в прокуратуру на «кодовый беспредел». Появились робкие вопросы, «где можно «арендовать» подростка для похода в магазин?», ведь несовершеннолетним вход разрешён без кодов и справок.

«На каждом углу обычный магазин есть. Объясните, зачем идти в ТРЦ?», — предлагается бойкотировать торговые центры в группе «Реальный Курган».

«Зачем что-то кому-то доказывать? Нервы тратить. Всё, что нужно, есть в магазинах у дома, а если что-то специфичное захотелось, можно через доставку оформить», — нашли выход в группе «Курган Сити».

Горадминистрация Кургана в ответ на многочисленные гневные высказывания и жалобы заявила, что 19 октября с 14:00 до 15:00 по местному времени (12:00 — 13:00 мск) проводит горячую линию по номеру телефона (3522)42−84−85, на которой будут даны ответы на вопросы, связанные с введением фильтров безопасности для посещения торгово-развлекательных центров, предприятий общественного питания, гостиниц, санаториев, объектов сферы культуры и спорта. Направить свои обращения граждане могут на электронную почту dialog@kurgan-city.ru.