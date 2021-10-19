Москва, 19 октября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В российское законодательство поручено внести изменения, которые предусмотрят постоянный экологический мониторинг воздуха в портовых городах с сильной угольной пылью. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Уголь

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Результаты такого непрерывного мониторинга должны стать поводом для принятия мер для снижения количества пыли в воздухе. Поручение дано по итогам планарного заседания с участием главы государства, которое проходило в начале сентября в рамках «Восточного экономического форума».

«С учётом ранее данных поручений представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих осуществление непрерывного экологического мониторинга состояния и загрязнения атмосферного воздуха и акваторий водных объектов при перевалке в грузовых портах пылящих и навалочных грузов, в том числе каменного угля, а также принятие необходимых мер реагирования по результатам такого мониторинга», — говорится в поручении.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил властям Находкинского городского округа совместно с управлением ГИБДД запретить движение большегрузов с углём по улицам города. Мера предпринята в целях обеспечить соблюдение экологических требований при транспортировке угля.