Москва, 19 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока на ВЭФ-2021 поручил правительству РФ представить предложения о возможности установления ставки НДС в размере 0% на некоторые виды деятельности, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Представить предложения о возможности установления ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река — море) плавания, а также судов рыбопромыслового флота», — поручил президент РФ.

Срок исполнения поручения — 15 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ поручил построить в Приморье и Амурской области заводы по производству метанола.