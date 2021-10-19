Кито, , 06:06 — REGNUM Режим чрезвычайного положения ввели власти Эквадора для борьбы с преступностью и наркоторговлей, заявил президент республики Гильермо Лассо в ходе обращения к народу.

Флаг Эквадора

«Немедленно наши вооруженные силы и полиция выйдут на улицы, потому что мы объявляем чрезвычайное положение на всей территории страны», — заявил он.

Лассо добавил, что усиленные группировки силовиков выйдут на улицы населенных пунктов провинции Гуаяс, где зафиксирован один из самых высоких показателей по преступности. Там военные и полицейские будут патрулировать территорию круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эквадора Гильермо Лассо назначил нового министра обороны страны. Им стал генерал Луис Эрнандес, принимавший участие в военном конфликте между Перу и Эквадором в 1995 году.

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