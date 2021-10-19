Москва, 19 октября, 2021, 06:08 — ИА Регнум. Правительству России совместно с ПАО «Газпром» поручено обеспечить техническими условиями на подключение метанольного завода в городе Сковродино Амурской области к газопроводу «Сила Сибири». Ранее соответствующий документ уже выдавался, но теперь его требуется восстановить, указано в поручении президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, сообщается на сайте Кремля.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

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Разрешение на подключение завода к «Силе Сибири» получит акционерное общество «Технолизинг», которое реализует проект строительства предприятия. Поручение президента должно быть исполнено до 1 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил построить в Приморье и Приамурье заводы по производству метанола. Создание такого предприятия с производственной мощностью 1 млн тонн в год в Сковородино Амурской области уже анонсировали ранее в 2017 и 2019 году.