Токио, 19 октября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Кризисный штаб в связи с возможным запуском Северной Кореей баллистической ракеты был создан при канцелярии премьер-министра Японии. Об этом 19 октября сообщает телеканал NHK.

Япония

Экстренное заседание штаба началось в 10:30 по местному времени (04:30 мск), в нём приняли участие главы МИД, минобороны и других ведомств. Штаб анализирует информацию о пуске ракеты, типе снаряда и предполагаемой зоне падения.

Напомним, утром 19 октября Южная Корея уведомила власти Японии о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позднее было установлено, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты. В связи с этим береговая охрана выпустила предупреждение судам о возможном падении осколков ракеты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии допустили запуск Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря.