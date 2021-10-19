Москва, 19 октября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. По итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, которая состоялась 3 сентября во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить из резервного фонда Сахалину денежные средства на расселение аварийного жилого фонда, сообщается на сайте Кремля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

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Островной регион получит по поручение президента 4,6 млрд рублей. На эти средства будут переселены граждане из аварийного жилья, которое было признано таковым после 1 января 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил построить в Приморье и Амурской области заводы по производству метанола.