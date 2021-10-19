Сахалин получит 4,6 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Москва, 19 октября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. По итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, которая состоялась 3 сентября во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить из резервного фонда Сахалину денежные средства на расселение аварийного жилого фонда, сообщается на сайте Кремля.
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Островной регион получит по поручение президента 4,6 млрд рублей. На эти средства будут переселены граждане из аварийного жилья, которое было признано таковым после 1 января 2017 года.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил построить в Приморье и Амурской области заводы по производству метанола.