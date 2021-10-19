Якутск, 19 октября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Подготовительные работы, необходимые для начала строительства моста через реку Лена в Якутске, идут по графику. По словам главы Якутии Айсена Николаева, проектно-сметная документация по этому объекту будет готова до конца 2021 года, написал телеграм-канал 14News.

Sakha.gov.ru Проект моста через реку Лена

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Глава региона также отметил, что по-прежнему рассматривается концессионная схема строительства моста, при которой одна половина его стоимости будет оплачена из федерального бюджета, вторая — из регионального и средств концессионера.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года года Якутия подписала со Сбербанком, Ростехом и группой ВИС соглашение по строительству Ленского моста. Первый этап этих работ включает в себя разбивку строительных площадок с подъездами, временных дорог, временных причалов на левом берегу, а также устройство наплавных мостов и сетей (газ и электросети).