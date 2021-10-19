Киев, 19 октября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Наполнением пенсионного фонда при убыточной экономике никто никто на Украине заниматься не будет. Такое заявление сделал политолог Андрей Ермолаев в эфире украинского телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ермолаев пояснил, что украинская экономика «хронически убыточна». Стране удаётся балансировать за счёт займов, внутренних перекредитований, экономя при этом бюджет в первую очередь на пенсиях.

По словам эксперта, пенсионерам в такой ситуации надо готовиться к худшему. В январе текущего года ряд аналитиков спрогнозировал сокращение пенсий на Украине в связи с сокращением рождаемости. Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев уточнил, что к 2030 году размер пенсионных выплат в стране может сократиться в полтора раза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Верховной Раде назвали бюджет Украины на 2022 год антисоциальным, так как власти страны сэкономили на наиболее незащищённых слоях населения.