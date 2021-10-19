Кито, 19 октября, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Генерала Луиса Эрнандеса назначили главой минобороны Эквадора, заявил президент республики Гильермо Лассо на своей странице в Twitter.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

«Генерал Луис Эрнандес возглавит Министерство обороны. Полностью доверяю его способностям и лидерским качествам, продемонстрированным им во время службы», — заявил он.

Эрнандес является генералом в отставке. Он принимал участие в вооруженном конфликте между Перу и Эквадором в 1995 году. Также входил в состав конституционной ассамблеи 2007−2008 годов.

При этом причины отставки предыдущего главы военного ведомстве Эквадора не сообщаются. Сам Лассо в ходе церемонии вступления Эрнандеса в должность министра обороны отметил, что смена руководителя военного ведомства связана с ростом наркопреступлений в стране.