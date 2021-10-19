Москва, 19 октября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил начать подготовку к Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» в Хабаровске в 2023 году, сообщается на сайте Кремля.

Tularegion.ru Церемония закрытия фестиваля «Молодые профессионалы»

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«Правительству РФ совместно с правительством Хабаровского края и автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить подготовку и проведение в 2023 году в Хабаровске Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), определив объёмы финансирования соответствующих мероприятий за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счёт средств иных источников», — говорится в поручении президента.

Доложить о ходе подготовки необходимо до 1 января 2022 года, далее — ежеквартально.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил построить в Приморье и Амурской области заводы по производству метанола.