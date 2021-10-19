Токио, 19 октября 2021, 05:10 — REGNUM Выпущенный КНДР снаряд может быть баллистической ракетой. Такое предположение сделали власти Японии, сообщает 19 октября телеканал NHK.

Запуск ракеты
Запуск ракеты
Avivas.ru

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение рыболовным судам, находящимся в районе предполагаемого запуска ракеты, о возможном риске падения обломков. Предупреждение было объявлено в 10:23 по местному времени (04:23 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске неопознанного снаряда Северной Кореей в сторону Японского моря. Подробности запуска не сообщались.

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