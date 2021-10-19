Токио, , 05:10 — REGNUM Выпущенный КНДР снаряд может быть баллистической ракетой. Такое предположение сделали власти Японии, сообщает 19 октября телеканал NHK.

Запуск ракеты Avivas.ru

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение рыболовным судам, находящимся в районе предполагаемого запуска ракеты, о возможном риске падения обломков. Предупреждение было объявлено в 10:23 по местному времени (04:23 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске неопознанного снаряда Северной Кореей в сторону Японского моря. Подробности запуска не сообщались.

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